Cia Xekmat ministra oficinas sobre contação de histórias e teatro em sala de aula

A Cia Xekmat, companhia teatral de Santa Bárbara d’Oeste, promove novas oficinas culturais, realizadas presencialmente no Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallum e no CEU das Artes, com início neste mês de agosto.

As oficinas serão gratuitas e fazem parte dos projetos “Xekmat 30 Anos” e “Teatrando em Todo Canto”, selecionados pelo ProAC LAB e realizados através da lei de incentivo cultural Aldir Blanc.

A oficina de contação de histórias “Encanta Conto” será ministrada pelos arte-educadores e narradores orais Amauri de Oliveira e Roberto Isler. As atividades têm o objetivo apresentar aspectos sobre a arte de contar histórias, abordando a escolha da história, faixa etária, narração, interpretação e utilização de material cênico narrativo. Apresentará também aspectos práticos de como contar história, de forma que dialogue e haja interação entre o narrador e o seu público.

As aulas serão às quintas feiras, das 19 às 21 horas, iniciando no próximo dia 26. No total, serão 8 encontros.

Arte-educadores e narradores orais Amauri de Oliveira e Roberto Isler ministram a oficina “Encanta Conto” – Foto: Divulgação

Já a oficina “Teatrando na Sala de Aula” será ministrada por Amauri de Oliveira, e é destinada aos educadores, pais e interessados em geral. O objetivo é apresentar maneiras de usar o teatro, a leitura dramática e as artes cênicas em sala de aula, passando pela escolha de textos para alunos com idades diferentes, montagens e apresentações, realização de exercícios e dinâmicas teatrais ou dinamização de aulas e conteúdos. Os participantes também vão aprender a utilizar cenários, figurinos e trilhas sonoras.

As aulas serão às terças-feiras, das 19 às 21 horas, iniciando no próximo dia 24, e totalizando 9 encontros.

Além das oficinas, os projetos da Cia Xekmat preveem outras atividades, como apresentações teatrais, contação de histórias, cursos e rodas de discussão, tanto de forma presencial quanto online, com previsão de acontecerem até o final do ano.

Todas as oficinas oferecerão certificados e seguirão rigorosamente os protocolos do Plano São Paulo de contenção da disseminação do novo coronavírus (Covid-19), com uso de álcool gel e máscaras, aferição de temperatura, menos alunos por espaço e distanciamento entre eles. Mais informações e inscrições podem ser realizadas pela página da Cia Xekmat no Facebook.