Casarão terá Banda Municipal, lançamento de livro e exposição

Além do evento no sábado, a mostra pode ser visitada até 8 de fevereiro no Centro Cultural

O Centro Cultural Herman Jankovitz, o Casarão de Nova Odessa, retoma neste sábado (28) o projeto “Cultura de Portas Abertas”. Suspenso em dezembro por conta da programação de final de ano, o evento terá apresentação da Banda Municipal, lançamento literário e exposição fotográfica, além de feira gastronômica e troca de livros. A entrada é gratuita.

A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss vai trazer um repertório baseado em clássicos da música popular brasileira. Sob o comando do regente Marco Almeida Jr., a apresentação será das 11h às 12h.

Centro Cultural Herman Jankovitz,recebe evento no fim de semana – Foto: Prefeitura de Nova Odessa – divulgação

A ilustradora e estudante de pedagogia Eduarda de Oliveira fará o lançamento de seu primeiro livro, “Estela e a Estrelinha Que Não Brilhava”. A obra conta a história de Estela, a primeira estrela do universo. Por ser a mais velha, tem a responsabilidade de cuidar das estrelas mais novas. Quando encontra uma estrela que não está brilhando direito, a personagem tenta ajudar uma estrela que desistiu de brilhar.

“Eu me sinto muito feliz em lançar esse livro mais aqui do que em qualquer outro lugar. Eu estudei aqui, vivi aqui e nada mais justo do que comemorar minhas conquistas aqui”, afirmou a escritora.

O espaço cultural recebe a exposição “Bazares”, com imagens do fotógrafo e artista plástico Silvio Piesco. Promovida pelo Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som), a mostra traz fotos feitas em centros comerciais de países como Etiópia, Mianmar, Tailândia, China e Tibete. Além do evento no sábado, a mostra pode ser visitada até 8 de fevereiro no Centro Cultural, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O evento “Cultura de Portas Abertas” acontece das 9h às 13h. Ele é realizado sempre no último sábado de cada mês. O Centro Cultural Herman Jankovitz fica na Avenida João Pessoa, número 253, no Centro.

“Nesse tempo de pausa recebemos inúmeras mensagens de pessoas pedindo a volta do evento. Ficamos felizes que tenha virado algo marcante para a população nesse nível. Convidamos a todos a participar desse momento de retomada”, afirmou Lucas Camargo, responsável pelo Departamento de Cultura da cidade.