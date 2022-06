Casa do Conto comemora 18 anos com atividades

A Casa do Conto, em Carioba, recebe grupos de estudantes ao longo da semana - Foto: Claudeci Junior - Liberal.JPG

A Casa do Conto, que fica no bairro de Carioba, em Americana, comemora seu aniversário de 18 anos neste domingo (26) com uma programação especial. As atividades começam às 14h e têm entrada gratuita.

O espaço é administrado pela arte educadora, psicopedagoga e escritora Cristina Lazaretti, a Tininha. “O evento será uma oportunidade única para os pais visitarem o lugar onde os filhos vão e ouvir uma história”, convidou Tininha.

A Casa do Conto faz parte do Complexo Industrial de Carioba, tombado como Patrimônio Histórico de Americana. O espaço está sob a tutela da Secretaria de Cultura e Turismo, e o projeto é realizado através da parceria com a Secretaria de Educação. A Casa do Conto recebe grupos de estudantes ao longo da semana mediante reserva de horário.

“A programação especial estará recheada de surpresas para as crianças, que encontram na Casa do Conto um espaço para exercitarem seu lado lúdico através da arte da contação de histórias”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, o espaço proporciona um complemento às ações educativas desenvolvidas nas escolas. “É uma alegria para nós, da Secretaria de Educação, participar deste trabalho que atende por ano, em média, oito mil crianças das redes municipal e estadual de ensino”, disse Ghizini.

PROJETO. A Casa do Conto foi inaugurada em 2004, inspirada na ideia da Trilha de João e Maria do Parque dos Alemães, em Curitiba (PR), que conta a fábula ao longo de um caminho temático pelas árvores. A ideia foi do então secretário de Cultura e Educação de Americana, Herb Carlini.

Tininha abraçou a proposta e desde então se empenha pelo projeto. “A essência da Casa do Conto é que as crianças não apenas escutem a história, mas entrem nela, acreditem que é verdadeiro. Os pequenos entram na casa do personagem, querem tocar, ficam doidas. Era isso que eu sonhava e deu certo”, destacou a arte educadora.

A Casa do Conto fica na Avenida Carioba, número 113. Informações sobre agendamento podem ser obtidas através dos telefones (19) 3405-5878 ou (19) 99706-5361.