Cantora Tiê faz show em Hortolândia nesta segunda

A cantora e compositora Tiê realiza show nesta segunda-feira (18), em Hortolândia. A apresentação será às 19h, no Museu Municipal Estação Jacuba, localizado na rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco.

A artista é a atração da edição especial do projeto “Todas Elas”, promovido pela administração, e integra a programação da campanha “Março Delas”. Tiê se apresentará no formato voz e violão.

Tiê é conhecida por emplacar suas composições na televisão brasileira. Ela já teve músicas suas incluídas em trilhas sonoras de várias novelas, com destaque para “A noite” (novela “I Love Paraisópolis”), “Amuleto” (novela “O outro lado do paraíso”) e “Mexeu comigo” (novela “Malhação – Vidas Brasileiras”).

O projeto também abrirá espaço para artistas da cidade. Antes do show de Tiê, haverá apresentações musicais da dupla No Bass No Love, formada pelo casal Grazi Correa e Fernando Anastácio. Além deles, toca a cantora Bela Sarmento com a banda Gulvvi.

O evento também conta com a apresentação de dança do ventre de Mih Zahara. Para oferecer informação e orientação às mulheres, haverá palestra sobre empoderamento feminino com a coach e consultora de imagem Evelyn Werdini. A anfitriã do evento será Laiza Marcelly.