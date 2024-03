‘Caminho Literário’, da FLAAM, divulga programação completa do evento, realizado em Americana

Um domingo caminhando entre a sombra das árvores do Jardim Botânico de Americana e percorrendo um caminho repleto de escritores, ilustradores, livros e muita cultura. Essa é a proposta do ‘Caminho Literário’, novo evento da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana), que será realizado no dia 7 de abril e tem uma programação repleta de atividades e intervenções.

O evento tem entrada gratuita com realização das 8h às 12h, reunindo escritores e ilustradores, oficinas gratuitas, troca e distribuição de livros, apresentações artísticas e muito mais.

O ‘Caminho Literário’ tem como objetivo a oportunização de um espaço para escritores e ilustradores, que somam 65 inscritos que estarão presentes no evento. Alguns virão de outras cidades, como da Capital Paulista.

"Caminho Literário", da FLAAM, tem programação completa divulgada

“O que era para ser um evento pequeno, ganhou uma adesão enorme”, disseram os organizadores do Caminho Literário da FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama. “Por ser nossa primeira experiência nesse tipo de ação, em espaço aberto, ficamos surpresos”, completaram.

De acordo com Juliano, a surpreendente alta adesão de escritores e artistas reforça o argumento para a criação do evento. “Isso demonstra a falta de apoio à literatura, que sempre é deixada em segundo plano”, disse.

“De certa forma, a arte e cultura em si não tem destaque nas políticas públicas. Faltam ações nessa área, por isso promovemos esses eventos. É uma forma de criarmos um espaço para escritores e outros artistas”.

O evento terá uma Caminhada Literária de 4 km às 7h30, que percorrerá o Botânico e o Parque Ecológico. Às 8h10, aulão de ritmos com Marciello Maicon, seguido pela aula de Hatha Yoga, com Fer Rebeschini, às 8h40. Às 9h10 é a hora de uma intervenção feita pelo Coral ComuniCanto, da Escola Risoleta.

O momento de contação de histórias com Andréia Calegato começa às 9h30, seguido pela também contadora Ariana Silva. Os estudantes do Estúdio Suzuki Americana fazem uma intervenção musical às 10h25 e, em seguida, o evento recebe ritmos, histórias e música com Aline Rodrigues, às 10h50.

O SESI CE 101 realiza a intervenção Corumim às 11h20, e às 11h40 será a “Grande Girassol”, uma grande roda de cantoria com o Canto no Ventre.

“O evento que era para ser algo intimista ganhou uma forte adesão […] o que nos mostra o quanto a FLAAM cresceu e se tornou referência para quem deseja divulgar a arte. Somos independentes, sem vínculos, tudo o que fazemos é por acreditarmos nesse projeto”, disse o organizador.

As parcerias realizadas para a concepção do evento são alguns exemplos. Um deles é a Universos Editora, que doou 500 exemplares de livros infantis para distribuição no Caminho Literário.

“Nos deixa muito gratos, pois isso só mostra a confiança no projeto. Eles fazem um trabalho magnífico, sempre presentes onde a leitura pulsa. E o fato de podermos distribuir esses livros nos leva mais próximo do público”, destacou Juliano.

O evento, inclusive, terá a participação de repartições públicas da região. A Biblioteca de Nova Odessa, por meio da bibliotecária Elaine Donadel, apoiou o projeto e realizará diversas oficinas: Leitura e Dobradura, com a própria organizadora; Chaveiro de Crochê, com o Projeto Amor ao Quadrado, ministrada por Joice Benedito; e Arte Terapua: Colagem Intuitiva, com Inês Capelo.

Além disso, a biblioteca ainda realiza o Projeto Adote Um Livro. Diversos títulos estarão distribuídos ao longo do Jardim Botânico para que os visitantes possam “achá-los” e levarem as obras consigo.

O Caminho Literário também contará com testes e orientações sobre IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), Troca-Troca de livros e objetos, caricaturas ao vivo e muito mais.

A programação completa pode ser consultada nas plataformas e redes sociais do FLAAM, no www.flaam.blogspot.com, Instagram (@flaam_americana) ou Facebook (@feiraliterariaeartistica).

“Caminho Literário”