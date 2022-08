Biblioteca recebe exposição ‘Heróis da Marvel’

Exposição tem 40 ilustrações do artista em diferentes técnicas - sombreamento, lápis de cor, aquarela e pena nanquim

Ilustrações foram produzidas durante a pandemia como forma de treino e terapia - Foto: Divulgação

A Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano, de Americana, recebe a exposição “Heróis da Marvel”, com trabalhos do professor e artista visual Walcirlei Siqueira. A mostra pode ser visitada até 26 de agosto, com entrada gratuita.

A exposição tem 40 ilustrações do artista em diferentes técnicas – sombreamento, lápis de cor, aquarela e pena nanquim. As ilustrações foram produzidas durante a pandemia como forma de treino e terapia. Há trabalhos em estilo realista, cartoon e caricatura, revelando um olhar pessoal de Siqueira sobre os personagens do universo da Marvel Studios.

“A exposição merece ser visitada pois retrata personagens amplamente conhecidos do público, como Homem de Ferro, Hulk, Thor, Dr. Estranho e outras figuras dos quadrinhos e do cinema”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Siqueira já participou de mais de uma centena de exposições e é proprietário de um espaço que oferece cursos de artes visuais, arte terapia e música em Americana.

A visitação é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Muller, número 172, no Centro. Mais informações pelos telefones (19) 3461-9157 e 3461-5121. MZ