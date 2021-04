Biblioteca Municipal de Americana reabre ao público na segunda-feira

A Biblioteca Municipal de Americana retoma o atendimento ao público na segunda-feira (3). O espaço cultural estava fechado desde o dia 8 de março, em função da fase vermelha do Plano São Paulo para controle da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O atendimento presencial estará restrito a empréstimos, que serão realizados mediante reserva e agendamento pelo telefone 3461-9157. O catálogo do acervo está disponível no site da biblioteca. Não estará autorizado o uso do espaço para leitura, pesquisa ou atividades culturais.

As devoluções não precisam de agendamento. Cadastros de novos usuários serão realizados apenas pelo e-mail bibliotecadeamericana@gmail.com.

O horário de atendimento da Biblioteca Municipal de Americana será de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.