Basílica Santo Antônio de Pádua, de Americana, recebe concerto especial de Páscoa

A Basílica Santo Antônio de Pádua, de Americana, recebe um concerto especial de Páscoa na próxima quinta-feira (4), uma parceria entre a Orquestra Sinfônica Municipal de Americana com o coro Collegium Vocale Campinas. Com entrada gratuita, os músicos apresentam obras sacras tradicionais compostas ou arranjadas para solistas, coro e orquestra. Ritmos “pop” também integram o repertório.

Marcado para às 20h, o concerto gratuito terá regência do maestro convidado Akira Kawamoto, do Collegium Vocale Campinas. A apresentação contará com os solos das sopranos Joyce Lima Martins e Maria Augusta Bacellar, além do tenor Paulo Calley.

Orquestra Sinfônica Municipal de Americana se junta ao Collegium Vocale Campinas para concerto especial de Páscoa – Foto: Paula Lopes

No programa, obras importantes compostas para o período da Páscoa levarão o público à uma “trajetória” de emoções.

“A Páscoa é um tema sacro e por isso apresentaremos composições que remetem à ressurreição de Cristo e o seu sentido em nossas vidas. Não só cantaremos o seu anúncio com a peça ‘Terra Tremuit’, mas cantaremos a alegria da ressurreição com ‘Fanfare Alelluia’”, contou o maestro Akira.

A “oração que Jesus nos ensinou” será lembrada com a composição cantada em “swahili”, o “Baba Yetu” (Pai Nosso), de Christopher Tin. As reflexões sobre os acontecimentos da Páscoa virão à tona com “The Holy City” e “Repentir”.

“E seguiremos para o nosso agradecimento, em forma de louvor, com a adaptação do ‘Halleluijah’, de Handel, para uma versão mais ‘soul’. Encerraremos o concerto com a versão de Mozart do final do oratório ‘O Messias’, de Handel”, disse o maestro convidado.

Sobre a realização do concerto na Basílica, Akira aponta que tem preferência por igrejas quando o repertório é composto por peças sacras, como é o caso do Concerto de Páscoa. “Não só pela espiritualidade que os templos despertam em nós, mas também porque geralmente têm uma boa acústica”, contou.

O maestro pontua que, independente do credo religioso de cada um, ou mesmo os que não o têm, o público geral pode experienciar o concerto, que carrega a beleza de cada composição, “que é uma arte por si só”.

A realização é da Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Collegium Vocale Campinas. O concerto será realizado também em Campinas, no dia 7, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. A igreja está localizada na Rua Sofia Valter Salgado, s/n.

Parceria de longa data

O trabalho conjunto entre a Orquestra Sinfônica Municipal e o Collegium Vocale Campinas começou em 2015, quando alguns instrumentistas da orquestra se juntaram ao coro para um concerto de Natal em Americana.

“Combinamos, eu e o maestro Álvaro, de realizar um outro concerto em 2016 e acabamos realizando dois, um concerto de Páscoa com músicas diversas e o ‘Requiem for the Living’, de Dan Forrest”, contou Akira.

Desde então, o Concerto de Páscoa se tornou um compromisso anual conjunto nas agendas dos grupos. “Reger a OSMA é prazeroso porque os músicos são profissionais, receptivos e o nosso relacionamento é de amizade regada com a boa música coro sinfônica”.

Concerto de Páscoa – Orquestra Sinfônica de Americana e Collegium Vocale Campinas