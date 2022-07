Banda ‘Autoramas’ se apresenta em Americana nesta sexta

Autoramas é considerada a banda independente mais importante do Brasil - Foto: Paulo Aguiar - Divulgação

A banda carioca Autoramas se apresenta nesta sexta-feira (1), em Americana. A abertura ficará por conta da americanense Organa. Os ingressos custam R$ 20 e já estão à venda.

A Autoramas apresenta seu novo álbum no show. “Autointitulado” foi lançado no início deste ano, mas as canções estavam prontas desde 2020. A pandemia e a internação do líder Gabriel Thomaz pela Covid atrasaram o lançamento do trabalho. Ele foi gravado no estúdio do baixista da banda, Jairo Fajerstain, em Itatiba.

“Temos uma relação com essas músicas há anos, apesar de ter sido apenas recentemente lançado”, disse Gabriel ao LIBERAL.

Em parceria com Rodrigo Lima, do Dead Fish, a Autoramas lançou em 2021 o single “A cara do Brasil”, que faz fortes críticas à crise sanitária e política do país. A repercussão da canção fez com que ela fosse incluída no novo álbum.

“O Autoramas sempre falou de coisas relacionadas à vida política e social de forma sutil, achávamos que era melhor assim. Dessa vez, com ‘A cara do Brasil’, entendemos que o momento não pedia sutileza”, afirmou Gabriel.

Além das novidades, a banda também vai tocar os sucessos consagrados ao longo de sua trajetória. Segundo Gabriel, não faltarão “Fale mal de mim”, “Você sabe”, “Nada a ver” e “Abstrai”. “Sempre estamos querendo lançar coisas novas, mas não esquecemos o que o pessoal vai lá para ouvir”, garantiu o vocalista.

INDEPENDENTE. Gabriel revelou que a Autoramas possui muitos amigos na cidade de Americana ligados ao cenário musical. “Se alguém não aparecer no show vai se ver comigo depois”, brincou o líder da banda.

A Autoramas completa 24 anos em 2022 consolidada no cenário de rock independente do país. “Nunca é o sonho dos músicos, mas é um caminho muito sólido. Você pode viver sua carreira inteira com isso, fazendo música, lançando discos e cultivando sua criatividade. Não comecei sonhando ser músico independente, acabou me pegando no meio do caminho e me identifiquei. Você acaba aprendendo muito, e é uma maneira muito pura de fazer música”, defende Gabriel.

O show será realizado na Vibes Coffee Shop, a partir das 20h. O endereço é Rua Dom Barreto, 811, bairro Paraíso, em Americana. Os ingressos podem ser comprados no site lets.events.