Atrações do Santa Bárbara Rock Fest 2024 serão anunciadas hoje

As atrações principais do Santa Bárbara Rock Fest 2024 serão anunciadas em coletiva de imprensa na noite desta terça-feira (7). O festival será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara nos dias 23, 24 e 25 de agosto, com entrada gratuita.

O anúncio é aguardado pelo público frequentador do festival, que tem movimentado as redes sociais do evento. A ansiedade é justificada. O Santa Bárbara Rock Fest costuma ter nomes relevantes do gênero a nível nacional, além de oportunizar a participação do cenário autoral local.

O evento já recebeu artistas como CPM22, Supercombo, Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Di Ferrero, Pitty e muito mais. Os nomes atraem o público, transformando Santa Bárbara d’Oeste em um reduto de roqueiros por um final de semana.

Na última edição, realizada em 2023, o evento superou a expectativa inicial de receber 50 mil pessoas e totalizou 88 mil. O recinto do evento, o Complexo Usina Santa Bárbara, foi preparado para isso e o festival recebeu uma expansão do espaço disponível.

Os galpões do complexo passaram por reformas e adequações e foram reabertos para integrar o festival e, desde então, tem abrigado diversos eventos do município.