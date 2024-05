Atração do Rock Fest, Fresno arrecada mais de R$ 2 milhões para doar para o Rio Grande do Sul

A quantia foi angariada durante a “Live SOS Rio Grande do Sul”, que reuniu diversos artistas

Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, foi responsável por encabeçar uma ação que arrecadou mais de R$ 2 milhões para doar ao Rio Grande do Sul. A quantia foi angariada nesta terça-feira (7), durante uma live que reuniu diversos artistas. A banda é uma das atrações principais do Santa Bárbara Rock Fest no dia 24 de agosto.

A iniciativa teve ajuda dos produtores do podcast PodPah, que cederam o estúdio onde o programa é gravado para a transmissão da “Live SOS Rio Grande do Sul”. A ação reuniu mais de 20 artistas e celebridades, entre elas Pitty, Seu Jorge, Emicida, Ludmilla, Gustavo Mioto e a própria banda Fresno.

No total, a live arrecadou R$ 2,089.355,97, entre doações do público da transmissão e empresas, como a plataforma de vídeos curtos Kwai, que doou R$ 1 milhão para a causa.

A banda que encabeçou a ação é originária de Porto Alegre, capital do estado afetado pelas enchentes. Ao final da transmissão, Lucas Silveira tocou a canção que leva o nome do município e se emocionou.

O link da arrecadação continua ativo e as doações podem ser feitas através do pix ajuda@fresnorock.com.br.