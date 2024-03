Aprovados na 1ª fase do processo seletivo para escola de música de Americana são divulgados

A lista de aprovados nos dez cursos livres ofertados pela Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, de Americana, foi divulgada. Os nomes, os respectivos cursos e as datas da segunda fase estão disponíveis no banner específico sobre o assunto na página inicial no site da prefeitura.

Lista geral de aprovados será conhecida no dia 5 de abril e as aulas terão início no dia 8 – Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana

Os candidatos aprovados receberão um e-mail com a data e o horário da entrevista presencial da segunda fase, que acontecerá entre os dias 1º e 5 de abril na própria escola. A lista geral de aprovados será conhecida no dia 5 de abril e as aulas terão início no dia 8.

Ao todo, são 124 vagas disponíveis. As inscrições para o Coral Infantil foram prorrogadas até o dia 5 de abril e devem ser realizadas presencialmente na secretaria da escola, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). A escola funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h30 e das 12h30 às 17h. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Os novos alunos vão preencher vagas nas aulas de Acordeom, Banda Sinfônica Villa-Lobos, Combo Instrumental de Música Popular, Contrabaixo Elétrico, Coral infantil, Guitarra Elétrica, Harmonia e Improvisação, Orquestra Sinfônica Villa-Lobos, Ritmos Brasileiros (percussão) e Teoria Musical.