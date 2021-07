Após júri popular, concurso de fotografias de Americana chega ao fim

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) encerrou nesta semana, o concurso e exposição de fotografias “Fotografe Americana – Seu olhar em 1 Click”. O concurso premiou as fotografias que melhor representam a cidade em seus múltiplos aspectos e que fizeram uma releitura sobre a cidade.

O vencedor foi Daniel Feliciano Junior, que teve a foto com maior índice de aprovação, com 1.105 “curtidas” nas redes sociais da Prefeitura Municipal. O segundo colocado foi Ronny dos Reis, com 1.086 reações, e o terceiro foi Marco William Romero, com 370 reações.

Após avaliação de jurados técnicos, que selecionaram 25 fotos, a terceira e última etapa do concurso foi feita por júri popular, chegando às fotos vencedoras.

O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, disse que o projeto foi bastante positivo, teve grande procura do público e que a secretaria municipal pretende fazer novas edições do concurso, incluindo temas como o Natal.

Foto de Daniel teve 1105 curtidas pelo Facebook – Foto:

A captação das fotografias foi através de câmeras fotográficas, celulares e drones. A primeira colocada será exposta em um ponto de ônibus da cidade, e em tiragem de 30 mil ingressos da bilheteria do Parque Ecológico de Americana “Eng. Cid Almeida Franco”. Segunda e terceira colocadas serão expostas juntas em outro ponto de ônibus. Além disso, os três premiados receberão as fotos impressas em tamanho A3.

Além disso, as 25 fotografias selecionadas pelo júri técnico serão impressas em tamanho A2 para exposições relacionadas ao concurso, para serem afixadas nos prédios públicos e serão utilizadas ainda para divulgações no site oficial da Prefeitura e em suas redes sociais, além das redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo.

Mais informações sobre os projetos da Sectur podem ser obtidas pelo telefone (19) 3408-4800.