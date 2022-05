Americanense no The Voice Kids entra para o time de Michel Teló

Manu passou na seleção às cegas com Estúpido Cupido’ - Foto: Reprodução

A americanense Manuela Castilho dos Anjos, a Manu Anjos, de 11 anos, encantou Michel Teló e a dupla Maiara & Maraisa com sua apresentação no The Voice Kids, na TV Globo. Na etapa de audição às cegas exibida neste domingo (15), os técnicos dos dois times viraram a cadeira para sua interpretação da música “Estúpido Cupido”. A menina escolheu entrar para a turma de Teló.

Ao LIBERAL, Manu disse que está muito animada e que a experiência será um importante aprendizado.

“Foi incrível só de ter pisado no palco. Os técnicos viraram nos últimos momentos, e nessa hora eu me arrepiei dos pés à cabeça, já estava tremendo, tremi ainda mais. Comecei a pular de alegria, senti até o chão pulando. Nunca tinha pisado em um palco tão bonito, foi uma experiência única e incrível”, contou a cantora mirim.

A apresentação de Manu rendeu elogios de Michel Teló. “É gostosa essa alegria que você trouxe. Você escolheu uma canção muito animada. É difícil cantar essa música, ainda mais dançando. Parabéns, você canta muito bem”, disse Teló no reality show.

Michel Teló virou a cadeira para Manu, que escolheu o músico como seu treinador – Foto: Reprodução.JPG

Manu Anjos nasceu em Americana, mas vive na cidade de São Paulo com a família desde os cinco anos. Ela faz aulas de teatro musical e canto, e já participou de diversas peças musicais.

Após ter sido selecionada na etapa das audições às cegas, Manu participará das batalhas, onde vai se apresentar em trio. Os técnicos montam as equipes e definem qual participante segue para a próxima fase. No total, dos 63 escolhidos na etapa das audições às cegas, 21 serão selecionados nas batalhas.

O vencedor do The Voice Kids ganha um prêmio de R$ 250 mil, além de um contrato de gerenciamento de carreira com a gravadora Universal Music.