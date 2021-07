Americana abre inscrições para oficinas culturais on-line em agosto

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana está promovendo oficinas culturais que serão ministradas em agosto em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Poiesis.

As inscrições começam na segunda-feira (5) e as atividades serão realizadas ao vivo, pela plataforma Zoom.

Confira abaixo informações sobre as atividades e links para inscrições:

OFICINA: CORPO E EXPRESSÃO – A EMOÇÃO NA CENA

Coordenação Juliana Medeiros

Turma A – 2, 4 e 6 de agosto – 14h às 16h

Turma B – 3, 5 e 10 de agosto – 14h às 16h

30 vagas por turma

Inscrições: 5 a 20 de julho

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Plataforma: Zoom

Público Alvo: Jovens e adultos iniciantes nas artes cênicas a partir de 16 anos.

Link do formulário: https://forms.gle/yFtGzPAvDDG7JLrP6

OFICINA: CLUBE DE LEITURA – UM OLHAR A PARTIR DO FUTEBOL

Coordenação: Emerson Prata e Luiz Torres

Datas e horários: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 e 25 de agosto – 18h às 20h

50 vagas

Inscrições: 5 a 20 de julho

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Plataforma: Zoom

Público Alvo: Estudantes, professores, artistas e interessados em geral a partir de 16 anos.

Link do formulário: https://forms.gle/xGrHF5QE1wUycCd47

OFICINA DE CRIAÇÃO POÉTICA: LIBERDADE E LIMITE NA POESIA

Coordenação: Marina Wisnik

Datas e horários:

Turma A – 2, 4, 9, 11 de agosto – 18 às 20h

Turma B – 16, 18, 23 e 25 de agosto – 18h às 20h

50 vagas por turma

Inscrições: 5 a 20 de julho

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Plataforma: Zoom

Público Alvo: A partir dos 16 anos, estudantes, professores, artistas e interessados em geral.

Link do formulário: https://forms.gle/LovZ88Bq6quJRoCv7

QUERO SER ARTISTA VISUAL. E AGORA?

Coordenação: Diana Vaz

Datas:

turma A – 3, 5, 10 e 12 de agosto – 14h às 16h

turma B – 5, 6, 12 e 13 de agosto – 10h às 12h

30 vagas por turma

Inscrições: 5 a 21 de julho

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Plataforma: Zoom

Público Alvo: A partir dos 16 anos, estudantes, professores, artistas e interessados em geral.

Link do formulário: https://forms.gle/6QK7hfmYX6raVEmi6

OFICINA DE PODCASTS COM FERRAMENTAS GRATUITAS

Coordenação: Thiago Kaczuroski

Datas e horários:

Turma A: 9, 10 e 11 de agosto, das 10h às 12h

Turma B: 16, 17 e 18 de agosto, das 10h às 12h

Turma C: 23, 24 e 25 de agosto, das 10h às 12h

Inscrições: 5 a 27 de julho

30 vagas por turma

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Plataforma: Zoom

Público Alvo: Jovens e adultos que se interessem por essa mídia.

Materiais e equipamentos necessários (por parte do participante): Computador ou celular/tablet com acesso à internet. Durante o curso usaremos o software gratuito Audacity 4 que precisará ser baixado antes ou durante o módulo Gravação. No caso do participante só ter celular, indicaremos antes do módulo Gravação apps compatíveis.

Link do formulário: https://forms.gle/cfBCvUzb72JNzyEa8

PRÁTICAS ARTÍSTICAS NO ENFRENTAMENTO ÀS OPRESSÕES

Coordenação: Elidayana Alexandrino

Datas:

turma A – 10, 12 e 17 de agosto – 18h às 20h

turma B – 16, 18 e 23 de agosto – 14h às 16h

50 vagas por turma

Inscrições: 5 a 21 de julho

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Plataforma: Zoom

Público Alvo: A partir dos 16 anos, estudantes, professores, artistas e interessados em geral.

Link do formulário: https://forms.gle/6wTUZjwu6sDP7cme8