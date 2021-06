A evolução dos monstros no cinema é tema de oficina online

Ao longo de sua história, o cinema criou uma galeria de monstros e criaturas horripilantes que se tornaram personagens icônicos: King Kong, Drácula, Godzilla, Lobisomem, entre outros.

Para quem gosta desse gênero de filme, o Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som) e a Prefeitura de Hortolândia promovem a oficina “A transformação dos monstros no cinema: das criaturas clássicas ao horror humano”.

A oficina será ministrada ao vivo pelo aplicativo Zoom a partir da próxima segunda-feira (28) até a sexta-feira (02), das 15h às 17h. Estão disponíveis 50 vagas.

Confira abaixo as datas das oficinas e os links correspondentes para inscrição – Foto: Divulgação

Os interessados devem escolher o dia que querem fazer a oficina e se inscrever no link do dia escolhido (veja abaixo). A oficina é para pessoas com idade a partir de 16 anos. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail pela Secretaria de Cultura.

O objetivo da oficina é estimular o público a refletir sobre “o que é monstruoso”, “bem e mal” e “bonito e feio”. A oficina fará um painel da evolução dos monstros desde os primórdios do cinema até produções recentes. Serão abordados filmes inspirados em personagens de livros famosos, como “O Médico e O Monstro” e “Frankenstein”.

Outra questão que será levantada na oficina é a da empatia por pessoas com deformidades extremas, consideradas “monstros” em filmes como “O Corcunda de Notre Dame” e “Freaks”. Produção norte-americana de 1932, “Freaks” adquiriu status de “cult” e causou polêmica por contar a história de um circo de “aberrações”, formado por pessoas com deficiências físicas verdadeiras.

A oficina também abrirá espaço para produções cinematográficas recentes, como o clássico “Psicose”, de Alfred Hitchcock, protagonizado pelo assassino psicopata Norman Bates, um jovem aparentemente inofensivo. A oficina será ministrada pelo pesquisador e crítico especializado em filmes de terror/horror, Carlos Primati. O profissional integra a equipe de oficineiros do Ponto MIS.

Datas das oficinas e os links correspondentes para inscrição:

– 28/06 (segunda-feira): CLIQUE AQUI

– 29/06 (terça-feira): CLIQUE AQUI

– 30/06 (quarta-feira): CLIQUE AQUI

– 01/07 (quinta-feira): CLIQUE AQUI

– 02/07 (sexta-feira): CLIQUE AQUI