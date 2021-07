Filme sul coreano é atração no projeto “Bate-Papo de Cinema”

O projeto online “Bate-Papo de Cinema”, realizado pelo Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som) em parceria com a Prefeitura de Hortolândia exibe nesta semana o filme sul coreano “O Hotel Às Margens do Rio”.

O longa-metragem integra a mostra “Ponto MIS Belas Artes”, em parceria com o serviço de streaming Belas Artes À La Carte. A mostra exibirá neste mês produções cinematográficas de diferentes países. O filme está disponível para o público até o sábado (24). Quem quiser assisti-lo, deve fazer inscrição por meio deste link.

O projeto também realiza no sábado (24) um bate-papo sobre o filme com as participações dos críticos de cinema Eder Xavier e Natan Novelli, e mediação da diretora e roteirista Giuliana Monteiro. O bate-papo será transmitido ao vivo, às 18h, pelo canal do YouTube do Ponto MIS, com interpretação em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) para deficientes auditivos.

Longa-metragem integra a mostra “Ponto MIS Belas Artes” – Foto: Divulgação

O filme conta a história de um poeta idoso que acredita que está prestes a morrer. Ele se hospeda em um hotel e chama os filhos, com quem tem uma relação distante, para irem visitá-lo.

Em paralelo, uma jovem mulher também se hospeda no mesmo hotel, junto com uma amiga, após ser traída pelo homem com quem vivia. As vidas do poeta e das duas jovens acabam se cruzando. O filme tem classificação indicativa de 14 anos.

O longa-metragem tem direção do cineasta Hong Sang-Soo, um dos nomes do cinema sul-coreano contemporâneo de maior reconhecimento internacional. O filme ganhou o prêmio de Melhor Ator (para Gi Ju-bong, que interpreta o poeta) no Festival de Locarno (Suíça), um dos principais eventos do mercado cinematográfico mundial, em 2018.