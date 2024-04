Veja como anunciar vagas de emprego no WhatsApp do LIBERAL

Com investimento a partir de R$ 50, a publicidade é enviada em grupos do jornal, para cerca de 11,5 mil contatos

O LIBERAL possui um grupo de WhatsApp voltado para a divulgação de vagas de emprego em Americana e região. O serviço de publicidade é semelhante ao feito no Classimais, nas edições impressas e virtuais, e podem ser negociadas diretamente com o departamento responsável do jornal.

Atualmente, o LIBERAL possui 11,5 mil leitores na plataforma, dez grupos com 8,5 mil assinantes, assim como três grupos exclusivos para oportunidades de trabalho, que ultrapassam 2,5 mil pessoas interessadas em vagas de emprego. Já no jornal impresso e virtual, são 47 mil leitores, sendo que 77,6% deles recebem o conteúdo de forma diária.

Participe do grupo de vagas de emprego e serviços em Americana e região

LIBERAL conta com cerca de 11,5 mil contatos no WhatsApp – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As vagas de emprego são enviadas por meio de mensagens nos grupos do jornal. Elas podem ser disparadas para os contatos em listas, junto com outras vagas, ou de forma individual. As listas são entregues ao público às segundas, quartas e sextas-feiras.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Hoje o LIBERAL envia vagas de emprego para cerca de 11,5 mil contatos diariamente no WhatsApp. A audiência e a credibilidade de 71 anos do jornal permitem que nossos clientes tenham bons resultados com este novo serviço”, disse a supervisora de vendas do Grupo Liberal, Bruna Ramalho.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os pacotes de disparos variam de R$ 50 a R$ 200. Interessados em anunciar as vagas de emprego devem entrar em contato com o Balcão de Anúncios do jornal, por meio do telefone (19) 3471-0300 ou do WhatsApp (19) 99270-0697. Além disso, também é possível ir presencialmente à sede do LIBERAL, na Rua Tamoio, 875, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana.

Imóveis

No início deste mês, o LIBERAL lançou um outro grupo no WhatsApp, dessa vez voltado à divulgação de imóveis que estão disponíveis para venda ou aluguel em Americana e região. Assim como as vagas de emprego, os anúncios podem ser negociados diretamente com o Balcão de Anúncios.