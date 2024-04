Trio é preso em Hortolândia após roubar quase R$ 30 mil em mercadoria de loja de importados

Itens roubados foram recuperados pela Polícia Militar após perseguição - Foto: Divulgação_48º BPMI

Três pessoas foram presas em Hortolândia nesta segunda-feira (1°), após roubarem quase R$ 30 mil em mercadorias de uma loja de importados. Houve ainda perseguição ao carro dos suspeitos por diversas ruas da cidade e os criminosos só pararam após baterem contra uma Fiat Fiorino e uma motocicleta.

Segundo informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os policiais faziam patrulhamento pela região quando foram informados por uma pessoa, de que uma loja de importados no Jardim Amanda tinha acabado de ser roubada e que os ladrões fugiram em um Hyundai HB20.

Com essas informações, os policiais deram início às buscas até que, na Avenida Brasil, sentido bairro, localizaram o carro dos suspeitos trafegando em alta velocidade.

Sinais sonoros e luminosos foram dados, os quais não foram obedecidos pelo motorista, que tentou fugir entrando na Rodovia Jornalista Aguirre Proença, inclusive, segundo a PM, trafegando em alta velocidade no acostamento e cortando os demais veículos da via, colocando em risco outros motoristas.

Durante o trajeto, os assaltantes foram perseguidos pelos policiais até que o suspeito bateu contra uma Fiorino e uma motocicleta. Neste momento, três pessoas desceram do veículo, sendo dois homens e uma mulher, e tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos.

Durante buscas no carro, os policiais encontraram diversos itens roubados que, somados, valem R$ 29.785, sendo 63 bermudas (R$ 7,5 mil), 37 pares de tênis (R$ 14,8 mil), 30 relógios (R$ 4,5 mil), 23 perfumes (R$ 1.380), oito bonés (R$ 400,00), duas bolsas (R$ 200,00) e 63 cabides (R$ 945,00).

Além dos itens, a PM constatou também que o veículo, um HB20 usado na fuga pelos criminosos, foi roubado no mês passado no Jardim São Sebastião, em Hortolândia.

Os três foram levados à delegacia de Hortolândia, onde foram autuados em flagrante por roubo.