Tecnologia 5G já chega em Americana e demais cidades da região

De acordo com o governo estadual, quase 70 cidades paulistas já oferecem a tecnologia - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Quatro dos cinco municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) já contam com a tecnologia 5G em funcionamento. Juntos, Americana, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia têm 36 estações das operadoras Vivo e Claro com a internet móvel de alta velocidade instaladas e licenciadas, segundo dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o governo estadual, quase 70 cidades paulistas já oferecem a tecnologia, o que representa 28% dos municípios brasileiros. O número pode crescer ainda mais com a aprovação nas cidades de novas leis, adequadas à nova tecnologia de transmissão.

Apenas nos primeiros cinco meses de 2023, o número de municípios com leis atualizadas para receber a tecnologia 5G subiu 75%, saindo de 61 para 107 cidades com legislação adequada à nova tecnologia.

O sinal 5G havia sido liberado, de maneira antecipada, em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa em março. Dois meses antes, a liberação já havia ocorrido em Sumaré e Hortolândia. Com isso, as operadoras precisam pedir à agência a ativação de estações para avançar com a implantação da tecnologia e levá-la até os usuários.

Em Americana, o LIBERAL contabilizou 10 estações de quinta geração. Uma delas está localizada na Rua Quintino Bocaiúva, na Vila Santa Catarina, e outra na Rua do Tecelão, no Jardim Werner Plaas. Há ainda instalações na Vila Pavan, Balneário Salto Grande, Antônio Zanaga, entre outros bairros.

Nova Odessa tem apenas uma estação no Jardim São Francisco. Já Sumaré e Hortolândia concentram 13 e 12 estações licenciadas, respectivamente. Juntas, as cinco cidades da RPT têm 301 torres de telefonia móvel, número que engloba as tecnologias 2G, 3G, 4G e 5G e que deve aumentar.

Apesar da disponibilidade do sinal 5G, apenas celulares habilitados para a tecnologia conseguem navegar utilizando a internet mais rápida.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disse que protocolou na câmara, no dia 9 de dezembro, um projeto de lei que trata das adequações necessárias para a instalação da tecnologia 5G na cidade.

“Entretanto, desde esta data, o Poder Legislativo sequer pautou a apreciação deste projeto”, declarou. A câmara, por sua vez, informou que a tramitação desse projeto está suspensa devido a pedido de parecer.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

MAIS RÁPIDA. É a nova geração de internet móvel, uma evolução da conexão 4G atual. A promessa é que a tecnologia trará mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzirá o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornará as conexões mais estáveis.