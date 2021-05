Sumaré ultrapassa 700 mortes causadas pelo coronavírus

A cidade de Sumaré ultrapassou nesta quarta-feira (5) as 700 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19). Com mais quatro vítimas, a cidade contabiliza 703 vidas perdidas pela pandemia. É a única cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) a registrar essa mortalidade. A segunda cidade com mais óbitos é Americana, com 500 vítimas.

As mortes informadas nesta quarta-feira em Sumaré foram de três homens, dois deles com 64 anos e um com 61 anos; e uma mulher de 94 anos. Todos tinham comorbidades e faleceram na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko. Os óbitos ocorreram entre 2 e 4 de maio.

A cidade está à beira de bater os 20 mil casos confirmados da doença. Foram 69 notificações nesta quarta, elevando para 19.944 o número de infectados. Desse total, 19.072 se recuperaram, 97 estão em casa, 72 estão internados, além dos que faleceram.

Há ainda 1.760 casos suspeitos, dos quais 48 estão internados e os demais estão em casa.