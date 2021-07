Sumaré tem 50% da população adulta imunizada com a primeira dose

Metade da população adulta de Sumaré já recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19).

A Secretaria de Saúde divulgou nesta segunda-feira (19) que 140.579 pessoas foram imunizadas com a primeira dose até o momento, cerca de 50% dos 280 mil habitantes segundo estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Sumaré já tem mais de 31 mil que tomaram as duas doses – Foto: Divulgação/Prefeitura de Sumaré

Além disso, 31.568 moradores tomaram as duas doses do imunizante. No total, o município aplicou 172.147 doses desde o início da campanha de vacinação, que segue acelerada.

Em quatro dias, o número de vacinas aplicadas saltou de 160 mil para mais de 170 mil, mantendo a média diária de mais de duas mil pessoas imunizadas, destaca a prefeitura.

Sumaré começou no sábado (17) a vacinar maiores de 30 anos, novamente se antecipando ao calendário estadual. Entretanto, na semana passada, a campanha municipal foi interrompida por falta de doses.

A grande procura no feriado de 9 de julho fez o município suspender no dia seguinte, no sábado (10), a aplicação da primeira dose para todos os grupos.

A imunização foi retomada na terça-feira (13), mas apenas para a segunda dose. A aplicação da primeira dose foi retomada na tarde de quarta-feira (14), após a chegada de novo lote.

Em Sumaré, a vacinação está aberta para os moradores a partir de 30 anos e demais públicos definidos pelo Plano Estadual de Imunização. Não é necessário agendamento.

A vacina é oferecida em sete endereços (confira abaixo), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h (havendo disponibilidade de doses, às quintas-feiras o Clube Recreativo estende o horário para vacinação até 20 horas).

É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa ou cônjuge (neste caso, deve levar a certidão de casamento).

Pontos atualizados de vacinação:

Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

EM Martha Smolli Domingues – Rua Eucaliptos, nº 181, Jardim Basilicata;

EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

EM Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin;

EM Alfredo Castro Donaire – Rua São Timóteo, nº 121, Parque General Osório;