Sumaré poderá ter segundo turno nas eleições de 2024

A evolução no número de eleitores em Sumaré pode fazer com que a cidade tenha um segundo turno em eleições municipais pela primeira vez na história em 2024. O município deve alcançar nos próximos meses a marca de 200 mil pessoas aptas ao voto, um dos critérios para o turno complementar, que dependeria ainda do resultado da votação – ou seja, se nenhum dos candidatos a prefeito alcançar 50% mais um dos votos válidos.

Até abril, dado mais recente, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contabilizava 199,4 mil eleitores aptos em Sumaré. Na RPT (Região do Polo Têxtil), a cidade é a que possui o maior eleitorado. Já na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Em 2024, o primeiro e o segundo turno das eleições ocorrem nos dias 6 e 27 de outubro, respectivamente.

Neste ano, o município tem ganhado cerca de 200 eleitores por mês, conforme a Justiça Eleitoral. Com isso, a expectativa é de que até agosto Sumaré alcance a marca dos 200 mil.

Além do critério número de eleitores, outro aspecto que pesa a favor de um segundo turno é o histórico da disputa pelo governo municipal. Desde 2000, as eleições para prefeito de Sumaré tiveram cinco de seis disputas em que o vencedor teve menos de 50% dos votos válidos.

A exceção foi a eleição mais recente, de 2020, quando o atual prefeito Luiz Dalben (Cidadania) venceu nas urnas com 60,68% dos votos, quase o triplo do segundo colocado Décio Marmirolli (PDT), com 22,79%.

Em 2024, porém, Sumaré não terá o nome de Luiz Dalben nas urnas, já que ele cumpre seu segundo mandato. Com isso, a expectativa é de que a concorrência pela prefeitura seja acirrada, com um cenário aberto na disputa, favorecendo um eventual segundo turno.

Vereador e ex-presidente da câmara, William Souza (PT) diz que a possibilidade de um segundo turno traz novos desafios para as campanhas. O nome dele é um dos cotados para a disputa em 2024 – o PT é, historicamente, protagonista da política local.

“O PT de Sumaré tem uma posição interna consolidada sobre lançar meu nome para concorrer a prefeito, decisão que muito me honra. De todo modo, considero prematuro antecipar discussões que terão seu momento oportuno para serem debatidas. O PT de Sumaré está comprometido com o governo do prefeito Luiz Dalben”, comentou William.