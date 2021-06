Sumaré antecipa vacinação de 40 anos e promove novo Dia D no sábado

Sumaré já vacinou mais de 96 mil pessoas com a primeira dose – Foto: Divulgação/Prefeitura de Sumaré

Sumaré antecipou a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para moradores de 40 anos ou mais sem comorbidades nesta sexta-feira (25) e promoverá novo Dia D da imunização no sábado (26).

Pessoas de 40 a 42 anos, que segundo calendário estadual começam a ser vacinadas na quarta-feira (30), já podem ser imunizadas na cidade.

Sumaré iniciou nesta semana, a vacinação de moradores de 43 a 49 anos, na quarta-feira (23), quando bateu recorde de doses aplicadas em um dia, com mais de seis mil imunizados. Um dia antes, na terça-feira (22), já havia adiantado a vacinação de pessoas acima de 47 anos.

O Dia D da vacinação desde sábado (26) ocorrerá, assim como no sábado anterior, das 9h às 16h, no Centro Esportivo Vereador José Pereira, na rua Sebastião Raposeiro Júnior, na Vila Yolanda Costa e Silva.

Também podem procurar a vacina outros grupos já inseridos na campanha.

“Essa mobilização tem a proposta de facilitar o acesso para o público-alvo, pessoas que trabalham, estudam ou têm outros compromissos durante a semana e no horário comercial”, explica o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

Além do novo grupo, podem se vacinar na cidade, todos acima de 18 anos: profissionais da Saúde e da Educação; motoristas e cobradores do transporte público; gestantes e puérperas; transplantados e Síndrome de Down; pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades.

Em Sumaré, a vacinação contra o coronavírus ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, em diversos pontos da cidade. A campanha é realizada de acordo com as diretrizes do Plano Estadual de Imunização.

Para ser vacinado em Sumaré é preciso apresentar comprovante de residência atualizado, documento pessoal com foto e, no caso de pessoas com comorbidades, comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas ou laudo médico.

O município já imunizou mais de 30% da população e aplicou mais de 121 mil doses da vacina.