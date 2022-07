Relatório põe represas de Sumaré em categoria de risco

Relatório divulgado nesta semana pela ANA (Agência Nacional das Águas) sobre a situação das barragens em 2021 revela que, na RPT (Região do Polo Têxtil), duas delas estão em categoria de risco e com DPA (Dano Potencial Associado) altos. As estruturas – Horto Florestal e Marcelo Pedroni – estão localizadas em Sumaré.

Categoria de risco engloba aspectos da própria barragem que podem influenciar na probabilidade de um acidente, como integridade da estrutura, estado de conservação, operação e manutenção e atendimento ao Plano de Segurança.

Represa do Horto Florestal enfrenta problemas, de acordo com o relatório da ANA – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Já o DPA é o dano que pode ocorrer devido a rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem, independentemente da sua probabilidade de ocorrência, podendo ser graduado de acordo com as perdas de vidas humanas e impactos sociais, econômicos e ambientais.

Em nota, a Prefeitura de Sumaré diz que realiza ações preventivas e que as estruturas passam periodicamente por inspeção da Defesa Civil Estadual, em conjunto com a municipal, a fim de identificar e sanar possíveis desgastes.

A administração afirma ainda que nos períodos mais chuvosos, o acompanhamento é diário, verificando sempre as condições estruturais das barragens. “Além disso, a concessionária [BRK Ambiental] responsável pelo serviço de água e esgoto na cidade realiza manutenção preventiva e corretiva dos espaços, que são outorgados por ela”, traz trecho da nota.

Ainda segundo a assessoria, as Secretarias Municipais de Sustentabilidade e Defesa Civil implantaram uma comissão de acompanhamento, que vistoria e faz o monitoramento de toda e qualquer ação e espaço que pode gerar impacto ambiental.