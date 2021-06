Presidente do PSDB de Sumaré, Ronaldo Mendes morre vítima da Covid-19

Ex-vereador de Sumaré e presidente do PSDB na cidade, o empresário Ronaldo Mendes morreu nesta quinta-feira (3), aos 43 anos, vítima de complicações do novo coronavírus (Covid-19). A câmara municipal decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Ronaldo.

O empresário estava internado em um hospital de Campinas. Ronaldo deixa esposa e um filho.

De acordo com nota oficial da assessoria de imprensa do ex-vereador, ele morreu por complicações da infecção pelo vírus, mas já não estava com a doença. Por esse motivo, foi liberada a realização do velório presencial.

Ronaldo Mendes morreu nesta quinta-feira (3), aos 43 anos – Foto: Câmara de Sumaré / Divulgação

A cerimônia foi realizada na câmara na manhã desta sexta-feira. O velório foi aberto ao público mediante uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e controle de entrada.

Às 11h, teve início uma sessão solene em homenagem ao ex-vereador, transmitida pelo canal do YouTube da câmara. A previsão é que ele fosse sepultado à 13h no Cemitério da Saudade.

Trajetória

Natural da cidade de Maria Helena (PR), atuou como vereador pelo PSDB em Sumaré por dois mandatos, entre 2013 e 2020. Ronaldo foi candidato nas eleições do ano passado, mas não foi reeleito. Atualmente, ele presidia o diretório do partido em Sumaré.

“Ronaldo muito contribuiu com o desenvolvimento de Sumaré e da região do Matão, fez hoje sua passagem, mas seu legado ficará para sempre na história do nosso município”, escreveu o prefeito Luiz Dalben (Cidadania) em suas redes sociais.

Presidente do legislativo de Sumaré, Willian Souza (PT) também lamentou o falecimento de Ronaldo.

“A Câmara de Sumaré está de luto oficial pelo falecimento do nosso amigo e ex-vereador Ronaldo Mendes, aos 43 anos. O velório acontece nesta manhã, no mesmo plenário onde Ronaldo atuou por oito anos na defesa da nossa cidade”, escreveu o parlamentar.

Coordenador do PSDB na região de Campinas, Benjamin Bill Vieira de Souza destacou que Ronaldo trabalhou pelo desenvolvimento do município e do partido. “Ronaldo Mendes foi mais uma vítima da Covid-19, doença essa que, infelizmente, tem deixado marcas profundas e dolorosas em nossa sociedade”, escreveu Bill.