Prêmio de R$ 500 mil da Loteria Federal sai para bilhete comprado em Sumaré

Em sorteio realizado na noite deste sábado (31), em São Paulo, um bilhete comprado em Sumaré foi o vencedor do prêmio máximo do concurso 5584 da Loteria Federal, recebendo a quantia de R$ 500 mil.

Além do sortudo morador de Sumaré, três apostas de São Paulo capital ganharam no segundo, terceiro e quinto sorteios, sendo que receberão R$ 27 mil, R$ 24 mil e R$ 18.329,00, respectivamente. O quarto prêmio, no valor de R$ 19 mil, foi para um bilhete comprado em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Veja números dos bilhetes premiados, onde foram vendidos, de que cidade são e quanto ganharam:

1 º 083611 BALDIN LOTERIAS SUMARE-SP R$ 500 mil

2 º 013566 CELSO PEREIRA DOS SANTOS SÃO PAULO-SP R$ 27 mil

3 º 005293 UNISORT LOTERIAS SÃO PAULO-SP R$ 24 mil

4 º 043792 GENINHO LOTERIAS GRAMADO-RS R$ 19 mil

5 º 053873 SON LUK LOTS LTDA SÃO PAULO-SP R$ 18.329 mil