Prefeitura de Sumaré vai usar R$ 7 milhões de recape para pagar dívida

A Câmara de Sumaré aprovou na última terça-feira (16) um projeto de lei, de autoria do prefeito Luiz Dalben (PSD), que prevê o uso de R$ 7,1 milhões para pagamento de dívidas. Esse recurso, no entanto, estava reservado para investimento em recape, por meio do PRC (Programa de Recape Contínuo)

A proposta foi protocolada no dia anterior, em regime de urgência, e aprovada por 18 vereadores. A exceção foi Toninho Mineiro (Mobiliza).

“Não entendo como os vereadores que defendem a realização do recape contínuo retiram o dinheiro do recape”, destacou Toninho.

Recapeamento realizado na Avenida da Amizade, em 2023 – Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

Durante a reunião, nenhum vereador da base se propôs a falar sobre o projeto. A prefeitura também não explica, no texto do projeto, os motivos que a levaram a fazer esse manejo financeiro.

A última destinação de verba para Sumaré pelo PRC foi anunciada em fevereiro de 2024, no total de R$ 20 milhões do governo federal.

O dinheiro foi intermediado junto ao Ministério das Cidades pelo vereador e líder do governo na câmara, Willian Souza (PT).

Na época, o parlamentar explicou que Sumaré foi contemplada em quatro convênios com valores que variam de R$ 960 mil a R$ 9,5 milhões para serem investidos na recuperação asfáltica.

Ao todo, desde 2017, o PRC já recuperou mais de oito milhões de metros quadrados de asfalto. Segundo a administração, toda a cidade foi beneficiada com o objetivo de melhorar a infraestrutura, as condições de tráfego e a segurança.

Atualmente, entre os bairros que estão recebendo o recape estão os Jardins Santa Clara, do Trevo, Dulce e Dall’Orto.

Sobre a retirada do montante para pagamento de dívidas, o LIBERAL entrou em contato com Willian Souza e a prefeitura, mas ambos não se manifestaram até a publicação desta matéria.