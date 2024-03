Prefeitura de Sumaré abre concurso com salários de até R$ 12 mil

Inscrições terminam no dia 15 de abril e poderão ser feitas pela internet, no site do Igecs, que aplicará as provas

A Prefeitura de Sumaré abriu na quinta-feira (14) as inscrições para um concurso para preenchimento de 268 vagas para 133 cargos da área de saúde, setor administrativo e GCM (Guarda Civil Municipal), além de outras para cadastro reserva. As provas objetivas serão aplicadas em dois períodos, no dia 26 de maio. Os salários variam de R$ 1.872 a R$ 12.084.

As inscrições terminam no dia 15 de abril e poderão ser feitas somente pela internet, diretamente no site do Igecs (Instituto de Gestão de Cidades), que irá aplicar as provas.

Concurso foi anunciado pela Prefeitura de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O pagamento do valor da inscrição, que custa de R$ 45,50 a R$ 75,50, dependendo do cargo pretendido, deverá ser realizado através do boleto bancário impresso pelo próprio candidato. A quitação do valor também pode ser realizada via PIX, através da leitura do QRCode disponível no boleto.

Alguns dos cargos que têm vagas disponíveis são agente comunitário de saúde, auxiliar de recreação infantil, carpinteiro, eletricista, funileiro de autos leves e pesados, motorista, pedreiro, pintor, serviços gerais, agente municipal, auxiliar de enfermagem do trabalho, auxiliar de enfermagem e instrutor social de curso.

Também estão previstas oportunidades orientador social, técnico contábil, técnico de enfermagem, técnico em segurança do trabalho, advogado, controlador interno, fiscal municipal (modalidade: obras e posturas), fisioterapeuta, motorista municipal de classe especial, zelador, técnico de enfermagem do trabalho, analista, assistente jurídico municipal, contabilista, enfermeiro, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro, procurador, jornalista, terapeuta ocupacional, veterinário e médico de várias especialidades, entre outros.

GCM

No caso dos candidatos para a GCM, além da prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, eles terão que ser aprovados no TAF (Teste de Aptidão Física), exame toxicológico, avaliação psicológica, avaliação médica, investigação social e curso de formação.