Policiais do Baep apreendem 4,7 kg de maconha em Sumaré

Polícias militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam nesta quarta-feira (23) 4,7 quilos de maconha em Sumaré. Ninguém foi preso na ação policial.

A ação contou com o trabalho de faro do Cão Yran – Foto: Baep / Divulgação

Segundo informações do Batalhão, os policiais receberam uma denúncia anônima de que haveria drogas em um terreno na Rua Antônio Francisco Filho, no Jardim Progresso.

Os militares foram averiguar a denúncia e com o trabalho de faro do cão Yran localizaram 4,7 kg de maconha. Ninguém estava no local no momento da averiguação policial.

As drogas foram apreendidas e o caso foi registrado no 4° DP (Distrito Policial) do município e será investigado.