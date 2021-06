Morador de Sumaré recebe multa de R$ 144 mil por maus-tratos a animais

Um morador de Sumaré de 41 anos recebeu uma multa no valor de R$ 144 mil, neste domingo (6), ao ser flagrado por maus-tratos a cães.

A Polícia Militar Ambiental atendeu a denúncia na casa do suspeito, no Jardim Morumbi, em Sumaré. Ao comparecer no local, a polícia constatou que o homem mantinha no local 44 cães da raça Chihuahua, além de três jabutis e uma calopsita.

De acordo com informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública), os animais não tinham locais adequados para acomodação.

O ambiente, segundo a SSP, era repleto de fezes e objetos que poderiam causar danos aos animais, além de haver plantas com sujeiras e produtos químicos espalhados pelo chão.



Ao comparecer no local, a perícia constatou mais três jabutis e uma calopsita

O proprietário recebeu duas multas, sendo uma de infração ambiental, no valor de R$ 144 mil, e outra por manter três jabutis em cativeiro, que são animais da fauna silvestre, no valor de R$ 1.500.

O caso foi registrado na Delegacia de Sumaré e encaminhado ao 4º Distrito Policial de Sumaré.