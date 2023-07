Microsoft confirma data center em Sumaré e prevê 50 empregos

Prédio sede microsoft - Foto: Pixabay

A gigante de softwares Microsoft confirmou ao LIBERAL a instalação de um data center (Centro de Processamento de Dados) em Sumaré. A informação foi divulgada pelo jornal, com exclusividade, no último final de semana. Segundo a companhia, que mantém o valor do investimento em sigilo, serão gerados 50 empregos diretos.

O data center vai ocupar uma área às margens da Estrada Municipal Venâncio Calegari, na altura do Parque Santo Antonio, na região de Nova Veneza.

Data Center vai ocupar área às margens da Estrada Municipal Venâncio Calegari – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“A Microsoft ampliará a sua infraestrutura de datacenter no Brasil com a criação de um novo site em Sumaré. Como resultado de nosso investimento na região, a Microsoft está projetando gerar 50 novos empregos diretos na região. Importante destacar que a ampliação da infraestrutura de data centers movimenta todo um ecossistema de tecnologia gerando centenas de empregos especializados dentro da cadeia além de permitir que as empresas estabelecidas no Brasil usufruam dos benefícios dos serviços de nuvem e serviços cognitivos de alta resiliência e baixa latência”, diz trecho da nota da empresa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O projeto é mantido em sigilo também pelo governo municipal, mas já recebeu aval da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Mesmo sendo um empreendimento não-poluente e, portanto, não-licenciável pela companhia – a multinacional solicitou um parecer do órgão estadual por conta dos geradores de energia que darão sustentação para o funcionamento da estrutura.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na Prefeitura de Sumaré, a expectativa é de que a instalação do data center deve ter “um grande impacto” na arrecadação do município.

Os data centers funcionam como uma “base física” onde são armazenados aplicativos e dados essenciais de vários tipos de empresas.

A demanda por esse tipo serviço cresceu com o uso cada vez mais comum da chamada “computação em nuvem”, que permite o acesso aos mesmos softwares e informações por dispositivos diferentes, sem a necessidade de uma conexão física, por cabo.

No Brasil, o serviço de computação em nuvem oferecido pela Microsoft é o Azure, considerado um dos mais populares do mercado por conta da integração com o pacote Office.