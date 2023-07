Microsoft vai se instalar em Sumaré com Data Center

A gigante do setor de tecnologia Microsoft deve anunciar nos próximos meses a instalação de um Data Center (Centro de Processamento de Dados) em Sumaré. O projeto é mantido em sigilo pela empresa e pelo governo municipal, mas já recebeu aval da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Essas centrais funcionam como uma “base física” onde são armazenados aplicativos e dados essenciais de vários tipos de empresas.

Data Center vai ocupar área às margens da Estrada Municipal Venâncio Calegari – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A demanda por esse tipo serviço cresceu com o uso cada vez mais comum da chamada “computação em nuvem”, que permite o acesso aos mesmos softwares e informações por dispositivos diferentes, sem a necessidade de uma conexão física, por cabo.

No Brasil, o serviço de computação em nuvem oferecido pela Microsoft é o Azure, considerado um dos mais populares do mercado por conta da integração com o pacote Office.

Uma fonte ligada às negociações confirmou o estágio avançado do empreendimento ao LIBERAL.

Na Prefeitura de Sumaré, a expectativa é de que a instalação do Data Center deve ter “um grande impacto” na arrecadação do município.

O anúncio oficial deve acontecer após aprovação de incentivos fiscais para a implantação do Centro de Processamento.

A reportagem questionou a assessoria da Microsoft do Brasil sobre o tema, mas não houve resposta até o fechamento desta edição.

Mesmo sendo um empreendimento não-poluente e, portanto, não-licenciável pela companhia – a multinacional solicitou um parecer do órgão estadual por conta dos geradores de energia que darão sustentação para o funcionamento da estrutura.

O Data Center vai ocupar uma área às margens da Estrada Municipal Venâncio Calegari, na altura do Parque Santo Antonio, na região de Nova Veneza.

EXPANSÃO

A região tem sido bastante procurada para a instalação de empreendimentos na área de processamento de dados.

Em fevereiro, a CloudHQ anunciou um investimento de US$ 3 bilhões para a instalação de um campus de Data Centers em Paulínia.