Manutenção pode deixar 83 bairros sem água em Sumaré nesta terça-feira

Regiões do Nova Veneza, Matão e Área Cura podem ter oscilações no abastecimento por causa de manutenção preventiva

Os bairros das regiões do Nova Veneza, Matão e Área Cura podem ficar sem água nesta terça-feira (11). A BRK Ambiental, concessionária responsável pelo saneamento básico na cidade, realiza uma manutenção preventiva na rede, que pode provocar oscilações no abastecimento em 83 bairros (veja a lista completa abaixo). O fornecimento deve ser normalizado na madrugada de quarta-feira.

O serviço consiste em uma manutenção em duas adutoras de água bruta localizadas na captação do rio Atibaia.

“As manutenções preventivas causam um impacto menor no abastecimento, uma vez que a população é comunicada com antecedência. São medidas adotadas para antecipar potenciais problemas, o que garante a plena operacionalização do sistema”, explicou a gerente de operações da BRK Ambiental em Sumaré, Rafaella Lange.

A concessionária reforçou a importância do consumo consciente por parte da população. Em caso de dúvidas, o contato da BRK Ambiental é 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.

Lista de bairros que podem ser afetados:

Nova Veneza: Alto de Rebouças, Jardim Dall’orto, Jardim Santa Carolina, Jardim Volobueff, Parque Residencial Salerno, Jardim Maria Luiza, Jardim Recanto dos Sonhos, Parque Itália, Parque Sevilha, Jardim Dom Bosco I, Jardim Inocoop, Cidade Nova, Conjunto Habitacional Angelo Tomazin, Jardim Amélia, Jardim dos Ipês I, Jardim dos Ipês II, Jardim Maria Antonia, Jardim Viel, Parque Florely, Parque das Indústrias, Jardim Santa Maria, Jardim das Águas, Jardim Davina, Jardim São Francisco de Assis, Jardim Seminário, Jardim Vitória, Jardim Nova Veneza, Jardim do Trevo, Jardim Mineápolis, Parque Ideal, Parque Jatobá, Parque Virgilio Viel, Jardim Santa Eliza e Parque Silva Azevedo.

Matão: Residencial Emilio Bosco, Condomínio Jatobá, Jardim Barcelona, Jardim Casa Verde, Jardim das Estâncias, Jardim Eunice, Jardim Martins, Jardim Minezotta, Jardim Nova Terra, Jardim Paraíso I, Jardim Paraíso II, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Julia, Jardim Santa Rosa, Jardim São Geronimo, Jardim São Luis, Parque Fantinatti, Parque Residencial Regina, Residencial Ideal Flamboyant, Residencial Parque Pavan, Vila Diva, Chácara Novo Horizonte, Parque Progresso I, Parque Progresso II e Jardim Lúcia.

Área Cura: Conjunto Habitacional CDHU, Jardim Aclimação, Jardim Bom Retiro, Jardim São Judas Tadeu I, Parque Bandeirantes, Residencial Recanto das Árvores, Vila Operária, Jardim Callegari, Jardim Danubio Azul, Jardim Denadai, Jardim Maracanã, Jardim Nova Esperança I, Jardim Nova Esperança II, Jardim Santiago, Jardim São Francisco, Parque das Nações, Parque Santo Antônio, Residencial Ipiranga, Residencial Itália, Residencial Santa Joana, Vila Sol Nascente, Viva Vista, Jardim Dulce e Jardim Manchester.