Jovem é presa por abandono de incapaz após a filha ser encontrada andando sozinha na rua

Uma jovem de 20 anos foi presa por abandono de incapaz, nesta quarta-feira (13), em Sumaré. A sua filha, uma menina de três anos, foi encontrada andando sozinha em uma avenida do Parque Salermo e a PM (Polícia Militar) foi chamada.

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 3h, os policiais foram chamados para atenderem um caso de abandono de incapaz, após uma pessoa encontraram uma criança andando sozinha pela Avenida Elza Zagui Menuzzo, no Parque Salerno, em Sumaré.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a garota dentro do carro da mulher que havia acionado a PM. Ela relatou que momentos antes, passava com seu carro pela avenida, viu a criança e, por motivos de segurança, pediu para entrasse em seu veículo.

Enquanto os PMs atendiam a ocorrência, a mãe da criança apareceu e explicou aos policiais que trabalha no período noturno e não tem ninguém que a ajude a cuidar da filha.

Ainda de acordo com a PM, esta é a segunda vez que a criança é encontrada sozinha, andando pelas ruas da cidade. Na última ocasião, no dia 26 de fevereiro, ela passou por atendimento médico na UPA Makarenko e foi deixada aos cuidados do Conselho Tutelar.

Após ser ouvida pelos militares neste caso mais recente, a mãe foi levada ao Plantão policial, onde foi questionada sobre o porquê da criança estar andando sozinha na rua.

Ao delegado, ela contou que deixou a menina com uma babá, entretanto, por volta de 23h, retornou a imóvel, dispensou a profissional e precisou voltar ao trabalho em uma casa noturna de Paulínia. Segundo consta no registro policial, antes de sair ela disse que fez a criança dormir e trancou a casa.

Após ouvir o depoimento da mãe, o delegado deliberou por sua prisão em flagrante por abandono de incapaz e violência doméstica e criança foi deixada sob cuidados do Conselho Tutelar.