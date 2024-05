Investigação do Denarc descobre cinco ‘casas bomba’ em Sumaré

Cinco “casas bomba” que funcionavam como depósito de entorpecentes foram descobertas em vários endereços de Sumaré, por policiais civis do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico), na última sexta-feira (3). Dois homens, de 26 e 35 anos, foram presos em flagrante suspeitos de atuarem como “gerentes” da venda de drogas.

Na ação foram apreendidos 85 quilos de maconha, cocaína e crack – Foto: Denarc/Divulgação

Na ação, os investigadores apreenderam 85 quilos de maconha, cocaína e crack. Em um dos endereços, os agentes também localizaram um Renault Duster, possivelmente usado para transportar entorpecentes, pois tinha um fundo falso embaixo do porta-malas.

A dupla foi encaminhada à 6ª delegacia do Denarc, onde a ocorrência foi registrada como associação e tráfico de drogas.

Os policiais civis já monitoravam os suspeitos desde 19 de abril, quando prenderam um dos integrantes da quadrilha.

Acompanhamento

Na investigação, os policiais passaram a acompanhar um carro que era usado para transportar drogas. Durante o monitoramento, o motorista foi flagrado passando em cinco endereços diferentes de Sumaré, supostamente abandonados. Os locais já eram analisados pelo Denarc.

Ao vistoriarem os imóveis, os policiais encontraram fundos falsos no chão, usados para esconder as drogas. A polícia segue com as investigações para identificar outros suspeitos de integrarem o bando.