Incêndio destrói parte de barracão de laboratório de suplementos, em Sumaré

Fogo danificou maquinários e parte da estrutura do prédio na madrugada deste sábado; ninguém se feriu

Parte de um barracão de armazenamento pertencente a um laboratório de suplementos, no Jardim Marchissolo, em Sumaré, ficou destruído após um incêndio na madrugada deste sábado (10). De acordo com a Defesa Civil da cidade, ninguém se feriu.

O incêndio teve início por volta da 1h da manhã, no barracão da Rainha Nutracêuticos, produtora dos suplementos Bodyaction, localizado na Rua Joaquim Ferreira Gomes. Segundo apurou o LIBERAL, um segurança da empresa percebeu que o painel de energia estava pegando fogo e tentou conter, mas sem sucesso.

Parte do barracão de armazenamento da Rainha Nutracêuticos ficou destruído após incêndio – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Na sequência, o guarda acionou o Corpo de Bombeiros. Inicialmente, apenas a equipe de Sumaré esteve no local para atender à ocorrência, mas depois as corporações de Americana, Nova Odessa e Hortolândia foram mobilizadas para dar apoio, totalizando 15 militares. As chamas foram controladas.

O fogo danificou maquinários e parte da estrutura do prédio. Com exceção ao segurança, que deixou o barracão quando o incêndio se intensificou, nenhum outro funcionário estava trabalhando naquela hora.

O LIBERAL ainda apurou que às 15h deste sábado equipes dos Bombeiros estavam realizando os trabalhos de rescaldo na área atingida. Logo na sequência, a Defesa Civil de Sumaré faria uma perícia para constatar se há necessidade de interditar o barracão.

A reportagem procurou a Rainha Nutracêuticos, mas foi informada que ninguém conseguiria atender neste momento. De acordo com um segurança da empresa, os proprietários estão voltando de viagem para tomar conhecimento da situação.