Hospital Estadual Sumaré abre UTI com 10 leitos para Covid-19

Hospital agora conta com 16 unidades de UTI exclusivas para pacientes do novo coronavírus

O HES (Hospital Estadual Sumaré) abriu nesta quinta-feira (18) uma nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinada para pacientes contaminados pelo novo coronavírus (Covid-19). A estrutura foi montada dentro do centro cirúrgico oftalmológico e tem capacidade para atender 10 pacientes.

Com a abertura dos novos leitos, o hospital passa a contar com 16 unidades de UTI exclusivas para pacientes com Covid-19.

Custeio dos novos leitos foi garantido pelo Estado por três meses – Foto: Divulgação

De acordo com a assessoria de imprensa da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), responsável pela gestão do HES, o custeio dos novos leitos somam R$ 1,5 milhão e foram garantidos pela Secretaria de Estado de Saúde por três meses.

Foram contratados de forma emergencial 45 profissionais de saúde para atender no novo bloco cirúrgico. São médicos – com plantão de 24 horas – , enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeuta.

De acordo com o superintendente do HES, Mauricio Perroud, todas as vagas estarão sobre a responsabilidade da Cross (Central Estadual de Regulação de Vagas) e do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde) de Campinas.

“A estrutura está pronta e hoje mesmo já vamos ocupar cinco leitos de pacientes que estavam em outras unidades dentro do hospital, além de aumentar a oferta para o SUS”, explicou Perroud.