Homem que teria ameaçado juízes é morto após trocar tiros com policiais civis em Sumaré

Um homem identificado como Marcos Bezerra Sales, de 44 anos, foi morto durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na tarde desta quinta-feira (14), no Jardim Amélia, na região do Jardim Maria Antonia, em Sumaré, após trocar tiros com policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. Ele era suspeito de ameaçar dois juízes.

Trabalho de perícia técnica foi realizado na noite desta quinta – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

Segundo apuração do LIBERAL no local dos fatos, por volta das 15h30 desta quinta, os policiais foram até o endereço do indivíduo, na Rua Moisés de Oliveira, para cumprimento do mandado. No entanto, chegando ao local, Marcos teria reagido e atirado contra os agentes da DIG, que revidaram e o atingiram.

O homem era investigado após ameaçar os juízes Aristóteles Alencar Sampaio e Marcos Cunha Rodrigues, da 1ª e 2ª varas criminais de Sumaré, respectivamente. Na casa dele foram apreendidos, além da arma utilizada pelo ex-policial, munições e colete à prova de balas.

Na noite desta quinta, o local seguia isolado para a realização dos trabalhos de perícia, para que depois fosse feito o registro do caso.

