Homem morre atropelado na Anhanguera e Gate é acionado após granada ser encontrada

Além do artefato explosivo, munições também foram achadas na manhã deste sábado, em Sumaré

Um homem ainda não identificado morreu atropelado na altura do quilômetro 114 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, na manhã deste sábado (30). Próximo à vítima foram encontradas uma granada e munições, possivelmente de calibre 762.

Gate foi acionado por conta de granada – Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Americana foi chamado no local, por volta das 9 horas, para apoiar o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da PM (Polícia Militar), que foi acionado para remoção do explosivo.

Também estão no local, policiais rodoviários, técnicos científicos e colaboradores da CCR Autoban, concessionária que administra a via.

No final da manhã deste sábado, a pista sul da rodovia foi liberada. Já a pista norte principal seguia interditada, mas com a via marginal aberta para o trânsito.

Até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento.