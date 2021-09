Governador João Doria visita Sumaré para anunciar obras e investimentos

Tucano estará na Escola Municipal José de Anchieta, no Jardim Carlos Basso, a partir das 11 horas desta quinta

O governador João Doria (PSDB) estará em Sumaré a partir das 10 horas desta quinta-feira (9), na Escola Municipal José de Anchieta, no Jardim Carlos Basso, para anunciar obras e investimentos no município.

Estão inclusos o anúncio do Bom Prato, entrega de voucher do Vale Gás e o anúncio de obras e serviços da duplicação da Rodovia José Lozano Araújo (SPA 110/330), importante ligação entre a Rodovia Anhanguera (SP-330) e Paulínia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A SPA 110/330 será duplicada entre o km 1 e 2,8, beneficiando, além de Paulínia, municípios adjacentes, como Sumaré, Hortolândia e Campinas.

O investimento do Governo de SP é de R$ 21,3 milhões – com financiamento do BID, conforme anunciado pelo estado, em maio. A previsão é de 18 meses para a entrega da obra.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O projeto também prevê a implantação de passarela e a reformulação de toda a sinalização, com a implantação de equipamentos de segurança – defensas metálicas, barreiras de concreto e tachões refletivos.

Doria entregará ainda nesta quinta em Sumaré o voucher Cesta Alimento Solidário, o “Checão” – Nossa Casa – apoio a 128 unidades habitacionais, além de assinar ordem de serviço para construção do prédio da ETEC (Escola Técnica Estadual ) Sumaré.