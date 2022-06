Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Sumaré

Integrantes do Gaeco, do Ministério Público, deflagram uma operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Sumaré - Foto: DENNY CESARE - CÓDIGO19 - ESTADÃO CONTEÚDO

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de Campinas, com apoio do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), também do mesmo município, cumpre mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Sumaré, na manhã desta sexta-feira (10). A operação segue em andamento.

O LIBERAL apurou que a operação teria como alvo principal o secretário de Governo e de Planejamento de Sumaré e ex-presidente da câmara, Welington Domingos Pereira, o Welington da Farmácia.

A Prefeitura de Sumaré informou, por meio de nota, que foram realizadas diligências do MP na secretaria de atuação de servidor investigado. A prefeitura salienta que compromete-se em adotar “todas as medidas administrativas para aclaramento da situação o mais breve possível”, trouxe trecho do texto.

O MP foi questionado sobre detalhes da ação, mas até a publicação da reportagem não havia respondido.