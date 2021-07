Em Sumaré, projeto distribui refeições gratuitas

Refeições preparadas ficam disponíveis por 30 minutos e no máximo uma hora - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Toda segunda, quarta-feira e sábado, as portas da Igreja Apostólica Betel, no Centro de Sumaré, abrem às 11 horas por um motivo especial. Há três meses, voluntários e membros da igreja evangélica preparam e distribuem gratuitamente cerca de 100 refeições para a população em situação de vulnerabilidade.

Voluntários distribuem gratuitamente cerca de 100 refeições por dia – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

O projeto “Igreja põe na mesa” começou em abril e soma mais de 5 mil marmitex distribuídas. Por trás de cada uma delas, tem uma equipe com nove voluntários que preparam as refeições. Entre eles está Isabela Peterlevitz. A missionária está no projeto desde que começou e garante que ajudará até quando puder. “Me coloquei à disposição da igreja e é muito gratificante poder ajudar. Faço isso por amor ao próximo”, contou ao LIBERAL.

Todas as refeições são preparadas com alimentos doados, sejam pelos próprios membros da igreja ou por aqueles que são beneficiados com as marmitex. “Muitas pessoas ganham um saco de arroz ou um litro de óleo, mas elas não têm como preparar a comida, porque muitas vezes não têm fogão ou outros ingredientes, então elas nos doam para ajudar na preparação dos alimentos”, explicou o pastor Gabriel Alves Santana da Silva.

Quem é beneficiado pelo projeto, já sabe que é preciso aguardar na calçada do prédio da igreja, com distanciamento, sempre próximo das 11 horas. Na fila de mais de 60 pessoas que se formou na última quarta-feira, dia que o LIBERAL visitou a iniciativa, estava Sidnei Gomes.

Todas as refeições são preparadas com alimentos doados – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Ele conta que mora perto da igreja e que raramente deixa de ir até lá para buscar a comida. “Desde que começou a distribuição, sempre fui buscar para mim e para minha família. Essa ajuda tem sido muito boa e importante para nós”, disse ele que mora com a esposa e mais três filhos, um de sete, outro de nove e mais um de 12 anos.

De acordo com os voluntários, as refeições preparadas ficam disponíveis por 30 minutos e no máximo uma hora, por conta da grande procura. “Aos sábados, sempre fazemos um pouco a mais, conseguimos montar 150 marmitex. Vamos continuar com o projeto, mesmo quando a pandemia da Covid-19 passar. Esta experiência tem sido maravilhosa e tem marcado nossas vidas. O papel da igreja é estender a mão e ajudar aos que mais precisam”, avaliou o pastor Gabriel.

Refeições preparadas ficam disponíveis por 30 minutos e no máximo uma hora – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

O líder da comunidade evangélica diz que qualquer pessoa que queira ajudar com doações de alimentos ou das embalagens para marmitex pode fazer a entrega na sede da igreja, localizada na Rua José Maria Miranda, número 452, no Centro , das 8h às 17 horas.

