Bombeiro de Americana faz vaquinha para ajudar dono de carro que pegou fogo

Um bombeiro de Americana está realizando uma vaquinha online para ajudar um idoso de 67 anos envolvido em uma ocorrência de incêndio de veículo. O carro Uno da vítima pegou fogo nesta sexta-feira (4) e precisa passar por reparos. O bombeiro Rodrigo Izidoro contou que o veículo era utilizado pelo idoso e sua esposa para vender ovos e complementar a renda.

O veículo pegou fogo por volta das 10h50 desta sexta-feira, quando o motorista trafegava pela Rua Vitória, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Ele viu as chamas subindo do capô do carro e rapidamente desembarcou.

O idoso tentou apagar o fogo com a mangueira de jardim de uma residência próxima, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local encontrou o veículo, no meio da rua, com pequenas chamas. O combate ao fogo foi feito de maneira rápida e não houve feridos.

O bombeiro Rodrigo Izidoro atendeu à ocorrência. Ele disse à reportagem que o idoso usava o valor levantado com a venda de ovos para complementar a aposentadoria, comprando medicamentos e alimentos. Izidoro disse que a simplicidade do idoso o comoveu, e que por isso resolveu ajudá-lo.

“Toda a parte embaixo do capô do carro derreteu. Coloquei um valor para ajudar no conserto do carro, percebi que a preocupação maior dele é voltar a trabalhar”, contou o bombeiro.

A vaquinha online está disponível nesse link. O valor fixado como meta é de R$ 5 mil, mas ele foi colocado apenas como uma estimativa, já que o orçamento do reparo ainda não foi feito.