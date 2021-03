Duas pessoas são presas com mais de 28 quilos de drogas em Sumaré

Policiais militares encontraram maconha e cocaína na casa de uma das pessoas que foram detidas, localizada no Jardim das Estâncias

Um pintor, de 40 anos, e uma mulher, de 43, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, por volta das 13h30 da última sexta-feira (26), no Condomínio Caxambú, no Jardim das Estâncias, em Sumaré.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando viram o pintor correndo pelos blocos do condomínio, juntamente com um outro homem.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O pintor foi abordado, mas não soube explicar o motivo pelo qual estava correndo. No trajeto de fuga, um pedaço de tijolo de maconha foi apreendido.

Com a chave do suspeito, os policiais conseguiram chegar até um apartamento do bloco, onde localizaram outro pedaço de tijolo da mesma droga.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O pintor acabou confessando envolvimento com o tráfico de drogas na região e apontou outro apartamento onde haveria mais entorpecentes.

Neste segundo imóvel, os agentes de segurança pública encontraram vários tabletes de maconha, totalizando 27,6 kg, e uma grande porção de cocaína, que pesou quase 1 kg.

A mulher que estava neste segundo imóvel confessou que recebia dinheiro para cuidar dos entorpecentes. Ela apresentou um documento falso.

O caso foi registrado como drogas sem autorização ou em desacordo, uso de documento falso e associação para o tráfico. Ambos foram presos e levados para a cadeia de Sumaré.