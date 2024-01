Detentos de Sumaré e Hortolândia atingem nota de corte no Enem

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) divulgou nesta quinta-feira (25) que 40 reeducandos dos presídios de Hortolândia e do CR (Centro de Ressocialização) de Sumaré atingiram a nota de corte para o Enem PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade). Em todo Estado foram 1.566 presos.

Puderam participar do exame os encarcerados que concluíram o ensino médio e que estão cumprindo pena em regime semiaberto. Se aprovados em uma universidade, eles poderão ter a possibilidade de liberdade condicionada ao período de estudo.

Ainda conforme a pasta, só na região central, que envolve unidades prisionais das regiões de Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Itapetininga, 466 pessoas custodiadas se destacaram. A região registrou um aumento de 41.21% em comparação a 2022, período em que 330 detentos atingiram a nota de corte.

Entre os critérios considerados na avaliação estão nota final acima de 450 pontos e não zerar na redação. Essas condições são os critérios mínimos adotados pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ProUni (Programa Universidade Para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para a inscrição na disputa por vagas no Ensino Superior.

Os candidatos realizaram as provas nos dias 12 e 13 de dezembro, nos respectivos presídios onde cumprem pena.

A secretaria esclarece que o Enem PPL, assim como o Enem comum, possibilita a entrada no ensino superior por meio de iniciativas como o Sisu, no qual é possível disputar vagas em universidades públicas, no Prouni, no qual existe a possibilidade de concorrer a bolsas integrais ou parciais em universidades e faculdades particulares, e também por meio do Fies, que oferece o financiamento dos estudos em instituições de ensino superior.