Corpo encontrado em Campinas é de adolescente que morava em Sumaré

O corpo encontrado na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas, na noite do último sábado (21), foi identificado pela família como sendo do adolescente Vitor Yure Gomes Santana, de 14 anos, que era morador do Jardim Paulistano, em Sumaré.

Morador de Sumaré, Vitor estava desaparecido desde sábado; familiares e amigos faziam buscas desde então – Foto: Divulgação

Vitor havia fugido de sua casa no período da tarde após uma discussão com a mãe. Momentos depois, por volta de 19h30, policiais militares rodoviários encontraram o corpo do menor já sem vida, caído na rodovia. A suspeita é que ele tenha sido atropelado, de acordo com informações do boletim de ocorrência.

Desde o seu desaparecimento, familiares e amigos realizavam buscas e divulgaram postagens nas redes sociais para encontrar o adolescente.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Vitor foi velado e sepultado no cemitério da Saudade em Sumaré na manhã desta quarta-feira (25).

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o caso foi registrado na 2ª Seccional de Campinas como homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas que foi encaminhado em seguida para o 11º DP (Distrito Policial), que vai investigar o caso.

A nota termina informando que os detalhes sobre a apuração do caso serão mantidos em sigilo “para garantir a autonomia do trabalho policial”.