Corpo de jovem de 19 anos é encontrado em lago de Sumaré

18 out 2021 às 13:08 • Última atualização 18 out 2021 às 18:45

Segundo o Corpo de Bombeiros, rapaz foi ao local com um amigo e teria pulado no lago, onde se afogou, na tarde de domingo

Buscas pelo corpo foram iniciadas no domingo, mas por da falta de iluminação, foi interrompida e retomada nesta segunda – Foto: Reprodução

O corpo de Mateus Pereira, de 19 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Sumaré, na manhã desta segunda-feira (18), no lago do Bosque do Bem, no Jardim Dall’Orto. Segundo testemunhas, ele teria pulado no lago no fim da tarde deste domingo (17).

De acordo com informações prestadas pelo Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta de 17h40 de domingo sobre um possível afogamento no local. Chegando no bosque, a equipe foi informada por um amigo do jovem que ele teria pulado no lago e, na sequência, se afogado.

A equipe, então, começou as buscas pelo rapaz, mas os trabalhos foram encerrados por volta de 19h por conta da falta de iluminação.

Corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira no lago do Bosque do Bem, em Sumaré – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Neste período, uma equipe foi à residência do jovem, no Jardim Mineápolis, na região do Nova Veneza, para conversar com a família. Na manhã desta segunda, a equipe retomou os trabalhos e encontrou o corpo do jovem, com sinais de afogamento.

O corpo foi levado pelo Insituto de Criminalística e será encaminhado, posteriormente, à funerária.