Corpo de homem baleado é encontrado em praça de Sumaré

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta sexta-feira (12), em uma praça do Jardim Santa Maria, em Sumaré.

Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 7h, militares foram chamados por populares, que avisaram sobre um corpo caído ao chão. Quando chegaram ao endereço, na Rua Adolfo Berto de Oliveira, os policiais encontraram o cadáver. O local foi isolado.

Ainda de acordo com a PM, o homem tinha perfurações causadas por disparos de arma de fogo na região do tórax, no lado direito.

Conforme o LIBERAL apurou, a vítima estava na praça quando foi alvejada por tiros. O homem ainda tentou correr, mas foi atingido. Peritos do Instituto de Criminalística também atenderam a ocorrência.

O corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Não há informações até o momento sobre o autor dos disparos. Um boletim de ocorrência de homicídio foi registrado no 3°DP (Distrito Policial) de Sumaré, que ficará responsável pelas investigações sobre o caso.