Batalhão de Sumaré lidera solução de denúncias recebidas no interior

Maioria das denúncias solucionadas pelo batalhão tem relação com o tráfico e com recaptura de procurados

Levantamento feito pelo serviço Disque Denúncia (181) em 2020 apontou 48° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que tem sede em Sumaré, como líder do interior paulista na apuração e solução com sucesso de denúncias recebidas.

O anúncio foi feito na última quinta-feira (25) pelo próprio batalhão, que ficou em em segundo lugar no ranking de todas as unidades policiais militares do Estado de São Paulo.

Dentre as denúncias que são objeto de análise, estão: porte de arma/munição; homicídio; procurados pela Justiça; roubo de veículo; desmanche de veículos; cativeiro; roubo de carga: jogos de azar receptação; dentre outros.

Dos crimes denunciados através do disque-denúncias e solucionados pelo 48.º BPM/I, 42,39% são de tráfico, 49,38% são de procurados recapturados e 8,23% são de outros crimes

O LIBERAL tentou entrar em contato com o tenente coronel Valmir Moreira da Silva para esmiuçar melhor os dados, mas ele disse que não tinha disponibilidade para uma entrevista no momento.

Como fazer uma denúncia?

O disque-denúnica depende muito da participação da comunidade ao fornecer informações valiosas à polícia para identificar, prender e processar criminosos.

Por meio de uma ligação telefônica para o número 181 e também pela internet, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. O site conta com mecanismos de segurança, que garantem o anonimato do denunciante, assim como já acontece no serviço por telefone.

Pelo meio online, as denúncias podem ser feitas usando computador, tablet ou celulares que tenham acesso à internet. A ferramenta tem o objetivo de o serviço mais acessível, prático e ágil.

Além do disque-denúncia, a população também pode ajudar fornecendo informações a respeito de irregularidades por meio dos telefones 190 e 193, do Disque PM (0800 0555 190), do Fale Conosco no site da polícia militar.